Van der Sande voelt waardering: ‘Hoe ik speel, daar kunnen NAC-supporters zich wel mee identificeren, denk ik’

Plots gaat in de hoofdstad het licht uit bij apathisch NAC

Jong Ajax - NAC (3-1) is een wedstrijd met twee gezichten. De bezoekers zijn weerbaar in de eerste helft. En een schim van zichzelf in de tweede helft. NAC maakt een bijzonder slechte beurt tegen een B-versie van het beloftenteam van Ajax.

13 september