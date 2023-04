Van der Sande helpt NAC tegen oude ploeg aan belangrijke driepunter in jacht op play-offs

In de strijd om een felbegeerd play-offticket moest NAC op bezoek bij concurrent FC Eindhoven. In de week van zijn contractverlenging wilde trainer Peter Hyballa maar wat graag over de ploeg van Rob Penders heen wippen op de ranglijst. En na een week waarin het vooral over verstopt vuurwerk en een inhaalduel in een leeg stadion ging, moest de focus weer op voetbal.

Maar aan de Aalsterweg kwam NAC totaal niet aan voetballen toe aanvankelijk. FC Eindhoven was veel beter. Veel feller ook. Voormalig NAC-spelers Naoufal Bannis en Pjotr Kestens gingen als de brandweer en waren een constante plaag voor de Bredase defensie. Het leidde na twintig minuten tot de verdiende 1-0. Kestens passeerde twee man en schoot raak in de verre hoek.

Daarna drukten de Eindhovenaren door. Het had zomaar 2-0 of 3-0 kunnen staan voor rust. Charles-Andreas Brym kreeg aardige kansen en een doelpunt van Bannis werd nog afgekeurd.

Toevalstreffer

NAC bleef in leven en haalde vanwege een toevalstreffer zelfs de rust met een gelijke stand. In een van de spaarzame aanvallen bediende Jort van der Sande zijn aanvalspartner Elías Már Ómarsson en de IJslander bleef koeltjes oog in oog met Nigel Bertrams: 1-1. Een doelpunt volledig uit het niets, puur op klasse. Zijn zevende goal alweer sinds zijn komst.

Casper Staring maakte dat allemaal al niet meer mee. Hij werd na een tegenvallend halfuur gewisseld. In de rust moest ook Aimé Omgba plaatsmaken. Diens vervanger Ezechiel Banzuzi hielp NAC aan een flitsende start na rust. De invaller verdiende in de 47ste minuut een strafschop die door Van der Sande werd omgezet in de 1-2. Doelpunt nummer 13 van de spits, die nu samen met Ody Velanas clubtopscorer is.

Zevende plaats

De rest van de wedstrijd kende nauwelijks hoogtepunten. NAC was veel beter dan voor rust, maar dat leidde niet tot grote kansen, enkel tot wat schoten van afstand. In de problemen kwam NAC niet meer. Eindhoven eindigde het duel met tien man na een rode kaart voor Justin Ogenia.

Door de overwinning klimt NAC over Eindhoven heen naar plek zeven. De topvijf is heel dichtbij en belangrijker nog: er is een gat geslagen van zes punten met De Graafschap, de nummer negen.

Opstelling NAC: Kortsmit; Martina, Vet, Mac Nulty; Lucassen, Garbett, Staring (34. Agougil), Omgba (46. Banzuzi), Wernersson; Van der Sande, Ómarsson (90. Herrmann).

Volledig scherm EINDHOVEN, 21-04-2023, Jan Louwers Stadium, Dutch Keukenkampioen divisie, Football Season 2022/2023. FC Eindhoven - NAC. FC Eindhoven player Pjotr Kestens celebrates the 1-0 during the match FC Eindhoven - NAC © Pro Shots / Johan Manders