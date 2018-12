Van der Gaag ziet vertrouwen bij NAC: ‘We hielden controle over de wedstrijd’

In de eerste helft leidde het tot een aantal kansen en veel balbezit. ,,De tweede helft liet iets anders zien, maar we hielden wel controle over de wedstrijd, met een prima kans voor Giovanni Korte op het einde.” Van der Gaag liet na afloop vooral blijken tevreden te zijn met wat zijn elftal in Zwolle op de mat had gelegd. ,,Ik zag een prima NAC en een echt team. Als we dit volgende week thuis tegen Heerenveen nog een keer kunnen brengen, gaan we met een goed gevoel de winterstop in.”