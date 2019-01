Van der Gaag ziet verschuivingen: ‘Te Vrede gaat al vanaf de eerste dag volle bak’

NAC hoopt middenvel­der Pascal Lundqvist deze week van PSV over te nemen

10 januari NAC is in een vergevorderd stadium om de 21-jarige Pascal Lundqvist van PSV over te nemen. De Bredase club hoopt naar verluidt nog deze week het jawoord te krijgen van de aanvallende middenvelder die op meerdere posities inzetbaar is.