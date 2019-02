Van der Gaag ziet achterstand groeien op De Graafschap: ‘0-0 is een domper, we verliezen een aantal punten’

Dat Mitchell van der Gaag zegt dat zijn spelers het niet hebben laten afweten, is een treurige conclusie op twee derde van het seizoen. Ofwel, hij heeft te maken met een selectie die zo labiel is waar een club, NAC in dit geval, niet van op aan kan. De bereidheid, werklust en inzet is een basisingrediënt die standaard hoort te zijn, maar voor deze spelers blijkbaar geen vanzelfsprekendheid is.

Met het gelijkspel tegen FC Groningen schieten de Bredanaars niets op. ,,Door de resultaten van de concurrenten (De Graafschap wint met 0-3 bij PEC Zwolle), komt dit nog harder aan. 0-0 is een domper. Daarnaast verliezen we een aantal punten. Toch kan ik het team niets verwijten: ze hebben hard gewerkt en ik zag dat ze ervoor wilden gaan. In de laatste fase was het een alles-of-niets wedstrijd en brachten we een aanvaller (Mühren) voor een verdediger (Dervite). Het kon alle kanten op. We kregen een aardige kans tegen terwijl Kastaneer ook een mogelijkheid op een doelpunt had.”