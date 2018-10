‘Van der Gaag, Van Hooijdonk en Gilissen gaan technisch hart NAC vormen’

Dat de positie van Mitchell van der Gaag intern totaal niet ter discussie staat, bewijst de beslissing van de machthebbers (aandeelhouders) om de trainer mee te laten denken in de nieuw te vormen technische denktank. Na het weekeinde zal NAC de samenstelling ervan officieel bekendmaken. Toch is volgens meerdere bronnen duidelijk dat Van der Gaag zitting neemt in het technisch hart. Precies zoals oud-trainer Henk ten Cate een aantal weken geleden aangaf. ,,In de winterstop moet NAC zich met drie tot vier spelers versterken. Die moet Van der Gaag aanwijzen. Hij weet als geen ander wat het elftal nodig heeft. Geef hem de ruimte”, zei Ten Cate.

Nieuwe krachten

De nog te benoemen technisch manager gaat wél nauwgezet samenwerken met het technisch hart. De makke van de huidige organisatiestructuur was dat niemand intern vraagtekens plaatste bij het gevoerde beleid van Smulders. Met alle gevolgen van dien: NAC heeft een spelersselectie die niet goed genoeg is voor de eredivisie en amper transferwaarde vertegenwoordigt. Daarnaast heeft Smulders zonder tegenspraak het spelersbudget(drie miljoen euro) opgemaakt. Andermaal wordt daarom een beroep gedaan op de grootaandeelhouders om over de brug te komen. De schatting is dat er zes tot acht ton aan nodig is voor versterkingen die NAC in de eredivisie moeten te houden.