Van der Gaag trots op NAC: 'Bewezen dat we kwaliteit hebben'

,,Ik gaf geen complimenten omdat we verloren hebben, maar wel voor de manier waarop we hebben gefunctioneerd", zei Van der Gaag voor de camera van FOX Sports. ,, Er had meer ingezeten, maar ik heb vandaag een team gezien."

Geen excuus

Van der Gaag vindt de turbulente weken van de afgelopen tijd geen excuus voor de resultaten van de afgelopen weken. ,,Wat we vandaag hebben laten zien is positief, hier kunnen we wat mee. We hebben kwaliteit en je moet dit continu kunnen en willen opbrengen. Vandaag hebben we bewezen dat we kwaliteit hebben. Zo moeten we het iedere week doen."

PSV had lange tijd moeite met het stugge NAC. Van der Gaag had stiekem gehoopt dat PSV op een rustig tempo zou spelen, met het oog op de Champions League wedstrijd tegen Inter aankomende woensdag. ,,We stonden goed in de organisatie. Vlak na rust krijg je een doelpunt tegen, dan mis je nog een grote kans via Te Vrede en een twijfelgeval met een handsbal. We zijn wel in de wedstrijd gebleven."

