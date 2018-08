Van der Gaag teleurgesteld in ploeg: 'De bevestiging van wat we in de voorbereiding hebben meegemaakt'

,,Ik vind het te makkelijk om dit af te doen als een offday.” NAC-trainer Mitchell van der Gaag vindt een leermoment prima, maar niet als er met 5-0 verloren wordt, ook niet van AZ. ,,Deze wedstrijd is een beetje de bevestiging van wat we in de voorbereiding hebben meegemaakt.”

In oefencampagne verloor NAC achtereenvolgens van Sparta (1-2), Excelsior (1-4), Sheffield Wednesday (0-1) en Konyaspor (1-2), terwijl de beloften van Manchester City drie keer scoorden (4-3). ,,We zijn niet stabiel genoeg en als we de bal veroverden, waren we hem ook heel snel weer kwijt. We kwamen niet meer uit de verdedigende stellingen en liepen continu terug.”

Van der Gaag noemt het spel van NAC teleurstellend. ,,Met kunst- en vliegwerk zijn we de eerste twintig minuten overeind gebleven. Daarna hebben we de doelpunten makkelijk weggegeven. We zijn op alle facetten afgetroefd. De stroeve voorbereiding is geen excuus. We hebben het niet voor elkaar gekregen er de eerste competitiewedstrijd te staan.”

Slechte beurt

Over zijn falende doelman Mark Birighitti, de Australiër ging opzichtig in de fout bij een terugspeelbal, wilde hij niet te diep uitweiden. ,,Dan ga ik misschien te veel op individuen in, dat doe ik normaal gesproken niet. Dit heeft met het hele team te maken. Aan de andere kant en dat staat los van de fout; het is de 43e minuut en we staan 2-0 achter. Dan moet je de lange bal spelen (Menno Koch) en zorgen dat je met 2-0 de rust in gaat. Dat moet je aanvoelen. Het was een slechte beurt van onze kant en dan druk ik mij nog zachtjes uit.”