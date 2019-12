Van der Gaag over fluitconcert voor NAC: ‘Terecht, het was gewoon niet goed genoeg’

,,Dat fluitconcert doet pijn, maar ik weet dat het terecht is. Iedereen weet dat. Het is gewoon niet goed genoeg”, draaide hij er niet omheen, na de wedstrijd. Vooral de tweede helft was NAC bedroevend. ,,We hebben niet veel kansen gecreëerd, maar ook de duels niet gewonnen. Dat viel me op. Dat moet zeker beter.”

Hij baalde ook van de manier waarop de tegengoals vielen voor rust. ,,We geven ze gewoon weg. We stonden helemaal verkeerd. We komen na die vroege 0-1 beter in de wedstrijd, maken 1-1 en dan is er eigenlijk niets aan de hand. Maar dan geven we weer een goal weg. Dat was helemaal niet goed.”