Van der Gaag over disciplinaire schorsing Rosheuvel: ‘Komt erop neer dat hij alleen met zichzelf bezig is’

,,De missie is handhaving. Om in eerste instantie boven De Graafschap uit te komen; het teambelang is het allerbelangrijkste”, vindt NAC-trainer Mitchell van der Gaag. ,,Als je dat niet kan opbrengen, dan houdt het een keer op.”

Vrijdagmiddag legde Mitchell van der Gaag in alle rust gedegen en onderbouwd uit waarom hij Mikhail Rosheuvel uit de selectie heeft gezet. De disciplinaire straf is een opeenstapeling van meerdere dingen. ,,Na de wedstrijd tegen De Graafschap hebben we de teamafspraken nog een keer extra aangehaald. Ik heb toen ook gezegd dat ik mij in de steek gelaten voelde. Dat heb ik daarna uitgelegd. Zeker in de situatie waarin wij nu zitten, verwacht ik daar een aantal dingen bij. Iedereen heeft daarmee ingestemd, dan moet dat worden nagekomen. Als er dan dingen gebeuren op het veld en daarbuiten, moet ik ingrijpen. ”

Ego

De man die een aantal weken terug verweten werd niet in te grijpen en falende en ongeïnteresseerde spelers de hand boven het hoofd te houden, dekt diezelfde spelers niet langer meer toe. ,,Het is een opeenstapeling van. Voor een trainer is dit de makkelijkste oplossing, hoewel ik dit niet één, twee, drie doe. We hebben iedereen nodig, als iemand daar een andere mening over heeft...”