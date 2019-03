Van der Gaag neemt ontslag als trainer van NAC

Maandagochtend was Van der Gaag nog wel gewoon op het trainingscomplex in Zundert te vinden en onderwierp hij de basiself van afgelopen zaterdag binnen aan een lichte sessie. De reservespelers werkten onder leiding van de drie assistenten buiten op het veld een volledig programma af. Nadien zijn de spelers naar huis vertrokken in de veronderstelling dat hun trainer zou aanblijven.

De 47-jarige Van der Gaag houdt de eer echter aan zichzelf na de 0-4-nederlaag tegen FC Utrecht twee dagen geleden. De zoveelste teleurstelling in een markant seizoen waarin alles fout gaat. Met 17 punten uit 26 wedstrijden staat NAC stijf onderaan in de eredivisie met een achterstand van acht punten op nummer zeventien FC Emmen. In de KNVB-beker werd het elftal in de eerste ronde door eerstedivisionist RKC uit het toernooi geknikkerd. Van der Gaag gebruikte in de competitie 32 spelers maar slaagde er nooit in om een homogeen geheel te creëren van een elftal dat gekenmerkt door lusteloosheid die het uitstraalt.