Van der Gaag na doelpunt tegen de ploeg van zijn vader: ‘Of ik er nog in kom vanavond? Ik hoop het wel’

En dat na een 2-0-achterstand. ,,We stonden niet helemaal goed, het had misschien wat feller gemoeten. Maar net voor rust scoren we 2-1, dat helpt wel. In de tweede helft herpakken we ons, dan doen we het goed. In de rust hebben we gezegd dat we beter kunnen voetballen en dat we niet moesten opgeven. Dan zie je dat we beter zijn en tot goeie kansen komen.”