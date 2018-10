Van der Gaag moet NAC behoeden voor degradatie: 'We hebben laten zien dat we wél kwaliteit hebben'

,Maar het kan niet zo zijn dat het komt door de gebeurtenissen van afgelopen week en de resultaten van daarvoor. Het mag niet eenmalig zijn. Dat zou verkeerd zijn. Dit moet de standaard zijn. We moeten het continu op kunnen brengen. Het minste wat wij als technische staf vragen, is dat iedereen voor elkaar werkt. Dat heb ik nu gezien."

Staande ovatie

De staande ovatie van de fans in het Rat Verlegh Stadion na het tweede PSV-doelpunt voelde vreemd aan voor Van der Gaag. ,,Dat is ook NAC. Het staat een beetje haaks op wat er gebeurd is. Als je alles geeft, volle bak gaat en als team functioneert, kan je dit verwachten. Dit moet de norm zijn voor de komende weken."

Over de kritiek op de samenstelling van de selectie, was de trainer uitgesproken. ,,We zijn allemaal gehaald door Hans Smulders. Dat betekent dat we er met z'n allen dus niet zoveel van kunnen. Daar sta ik niet achter. Aan een heleboel mensen die zeggen dat dit team geen kwaliteit heeft, hebben we laten zien dat we wel degelijk kwaliteit hebben."