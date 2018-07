'Van der Gaag moet Koch aanvoerder van NAC maken'

Verrassing Van Gestel enige contractlo­ze speler mee op trainings­kamp

13:37 Drie kwartier in Made, zeventig minuten in Oudenbosch en een half uur tegen Sparta afgelopen zaterdag volstaan om de koffer te pakken en mee te gaan naar Manchester. De 18-jarige Freek van Gestel, vanaf zijn negende in de opleiding van NAC, is dé verrassing in de selectie die bestaat uit 22 man.