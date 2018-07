Van der Gaag kan leven met kleine nederlaag NAC: 'Een goede afsluiter van een goede trainingsweek'

,,In de eerste twintig minuten waren we wat nerveus. Waarschijnlijk omdat we geïmponeerd waren door de fysieke gesteldheid van de tegenstander. Sheffield speelde met veel power en duelkracht. In die fase viel ook het doelpunt (van Nuhia), maar daarna pakten we het goed op. We hebben goede kansen gehad, waaronder een vrije trap op de paal van Mounir (El Allouchi). Ik ben daarnaast blij met de verbeterpunten die ik zag. We speelden goed samen en aanvallend brachten we al weer meer dan vorige week tegen Sparta", analyseerde Van der Gaag de partij.