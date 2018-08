Van der Gaag bevestigt: Niemczcyki morgen op doel bij NAC

De 19-jarige Pool wordt als overbrugging gebruikt tot de twee nieuwe keepers zijn gearriveerd. Het is voor de 1.90 meter lange Niemczycki zijn eerste basisplaats in Bredase dienst. Zijn profdebuut maakte hij tijdens de laatste speeldag van vorig seizoen. In het uitduel met FC Twente werd hij negen minuten voor tijd ingebracht voor Nigel Bertrams.

Intern wordt Niemczycki als een groot talent gezien, hoewel hij in de voorbereiding een wisselvallige indruk maakte. Door de recente keepersontwikkelingen, huurling Muric is teruggeroepen door Manchester City en Birighitti voldeed opnieuw niet, wordt Niemczycki eerder dan de technische staf zou willen alsnog in het diepe gegooid.

Niemczycki is begin 2017 binnengekomen via de voetbalschool van Arek Radomski. De oud-voetballer van onder meer Heerenveen tipte Jelle ten Rouwelaar, de keeperstrainer van NAC. Na een proefperiode in de zomer van 2016 keerde Niemczycki een half jaar terug om bij de onder 19 te gaan spelen. Anderhalf jaar later, in het voorjaar van 2018, promoveerde hij met de onder 19 naar de eredivisie.

In de tussentijd verbond Niemczycki zich voor vijf jaar aan NAC. Hij staat tot medio 2023 onder contract bij de Bredase club. Intern wordt hij beschouwd als een keeper voor de toekomst die jarenlang de vaste nummer 1 moet zijn.

Vermoedelijke opstelling

Niemczycki; Verschueren, Koch, Mets, Leigh; Kali, Nijholt; Rosheuvel, Ilic, El Allouchi; Te Vrede.