Van der Gaag: 'Als je achterin blijft hangen, ben je kwetsbaar'

,,Na vijf minuten maak je een geweldige goal en dan zie je direct dat we teruglopen. Dat is niet de insteek. Je moet juist naar voren blijven spelen en Fortuna onder druk zetten. We liepen naar achteren zonder dat het gevaarlijk werd en vanaf toen zijn we niet meer gaan voetballen. Als je rond je eigen zestien blijft hangen, dan ben je kwetsbaar en dat gebeurde dus aan het einde van de eerste helft.''

Druk wegnemen

Benjamin van Leer ging niet vrijuit bij de 1-2 van Fortuna Sittard. ,,Dit zijn dingen die gebeuren. Benjamin kwam de kleedkamer in en zei gelijk: 'Dit is mijn verantwoordelijkheid'. Als trainer moet ik die druk wegnemen bij de spelers want dat is niet zo. We hebben niet verloren door een fout van Benjamin. We doen dit als team.''