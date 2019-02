Van der Aat zegt NAC af: club zoekt verder naar nieuwe algemeen directeur

14 januari 2019. De spelers van NAC zijn net terug van een geslaagd trainingskamp in Spanje als tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt geproost op het nieuwe jaar. De voorzitter van de raad van commissarissen (rvc), Joost Gielen, heeft in De Cordial goed nieuws voor zijn toehoorders. De club zal waarschijnlijk op zeer korte termijn een nieuwe algemeen directeur vastleggen.

In alle stilte hebben de grootaandeelhouders, beker bekend als de Grote Drie, in december constructieve gesprekken gevoerd met Henri van der Aat. Zij zijn ook degenen geweest die met de zestiger op de proppen zijn gekomen. In een later stadium is de rvc betrokken bij het benoemingsproces. Van der Aat is de persoon aan wie Gielen refereert tijdens zijn speech zonder hem bij naam te noemen, fluisteren insiders. Voor de top van de Bredase voetbalclub is Van der Aat een droomkandidaat, een zwaargewicht met veel (internationale) ervaring bij onder meer Rabobank, Ajax en AS Monaco.

Plannen

De aandeelhouders met een meerderheidsbelang, Wim van Aalst, Rob Weelde en Paul Burema, zien het helemaal zitten. In huize Van der Aat in Naarden ontvouwen de eigenaren van NAC hun plannen. Later gaat de directeurskandidaat op de koffie bij voorzitter Gielen die naar verluidt in gezelschap is van een deel van de rvc. Ook Van Aalst en Van Weelde schuiven aan, Burema is afwezig.

Na een laatste gesprek tussen Van der Aat en de grootaandeelhouders in combinatie met rvc zullen de overeenkomsten worden opgesteld. Het enige wat ontbreekt zijn de handtekeningen. Over het salaris en de contractduur (drie plus twee jaar) zijn de betrokken partijen het eens. Van der Aat zegt de klus dolgraag te willen doen en aanvaardt de uitgestoken hand.

Uitgemaakte zaak

Ingewijden weten te melden dat de bovenlaag van de club (aandeelhouders en rvc) medio januari ervan uitgaat dat het een uitgemaakte zaak is dat Van der Aat NAC gaat leiden. Het is enkel wachten op de krabbels. Het technisch hart krijgt in het weekend van 18 en 19 januari via een omweg – intern zijn veel mensen ondertussen op de hoogte gebracht en wordt het nieuws gelekt – te horen dat Van der Aat de nieuwe algemeen directeur wordt.

Een kleine maand na de nieuwjaarsreceptie wil Gielen niet ingaan op zijn eigen uitspraken noch op de naam Henri van der Aat die volgens geraadpleegde bronnen onlangs heeft afgebeld. Als reden zou hij privéomstandigheden hebben aangevoerd. NAC blijft beduusd achter.

Voor zowel de rvc als de aandeelhouders komt de afzegging als een volslagen verrassing. Rvc-voorzitter Gielen: ,,Wij geven als rvc geen commentaar op gesprekken met kandidaten.” Of hij zich vergaloppeerd heeft door 14 januari een tipje van de sluier op te lichten, ook daarover houdt Gielen zich op de vlakte.