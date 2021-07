Van de Merbel heeft duidelijk doel: ‘Zoveel mogelijk leren bij NAC 1, zoveel mogelijk minuten maken in onder 21’

,,Voor deze wedstrijd had ik in totaal 180 minuten gespeeld”, wijst hij op een helftje tegen Zundertse selectie, een halve wedstrijd tegen Cluzona en een hele tegen VV Hoeven. ,,Dan heb je weinig te doen. Concentratie houden, geen fouten maken. Maar vandaag (gisteren, red.) speelde ik 45 minuten tegen een goede tegenstander. Ik ben blij dat er geen heb doorgelaten, dat is het belangrijkst.”

Hij vond het wennen. ,,Ik denk dat ik ook wel beter kan. Maar dit is nieuw, dit niveau. Allemaal een stukje sneller, de ballen komen harder en je hebt veel meer te doen. De verdediging neerzetten, je krijgt voorzetten, schoten en je bent veel meer betrokken bij het spel. Daarom ben ik heel blij met deze 45 minuten.”

Collega's

Driekwart jaar maakt hij al deel uit van de selectie. Door het ontbreken van de geblesseerde tweede doelman Roy Kortsmit krijgt Van de Merbel - uit Oud Gastel- nu zijn minuten in de voorbereiding. Over zijn collega-goalies is hij lovend. ,,Roy is wat ouder en heeft heel veel wedstrijden betaald voetbal gespeeld, hij heeft de ervaring. Nick (Olij, red.) is echt een topkeeper. Ik kijk heel veel naar hem, leer veel van hem. Ik praat veel met die jongens, dat vind ik alleen maar fijn.”

Babos

Zijn doelen zijn duidelijk: ,,Zoveel mogelijk leren bij NAC 1 en zoveel mogelijk minuten maken bij onder 21. En als mijn kans komt, moet ik er staan.” Sparren kan hij met zijn collega's, maar ook met keeperstrainer Gabor Babos. ,,Kijk naar wat hij heeft bereikt, hij heeft een aardige carrière gehad. Ik leer veel: hij weet wat het belangrijkst is voor een keeper.”

Zelf droomt hij ook van een mooie carrière. ,,Ik heb voor drie jaar getekend en ben nu 19 jaar oud. Ik hoop dat mijn toekomst bij NAC ligt. Wie weet komt mijn kans over één, twee of drie jaar, dat weet je natuurlijk niet. Uiteindelijk hoop ik misschien wel heel mijn carrière hier te blijven of vanuit NAC een stap hogerop maken, dat is mijn droom.”

Bekijk hier het interview: