Van Bezooijen gaf alles om zes potjes profvoetballer van NAC te zijn: ‘Het hele machocultuurtje past niet bij mij’

Langer dan zes wedstrijden in het eerste van NAC, mocht zijn jongensdroom niet duren. Van Bezooijen zijn voetbalcarrière werd grotendeels door blessures getekend. In 2016, op het veld van Jong Ajax, scheurde Van Bezooijen zijn achillespees. Toch gaf hij nooit op. „Maar dat was echt een mokerslag. Een jaar lang apart trainen van de groep is niet de reden waarom ik op voetbal ben gegaan. Soms kan topsport, zelfs in teamverband, best eenzaam zijn. Helaas heb ik die keerzijde van de medaille te vaak gezien.”