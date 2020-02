Van Anholt terug als linksback bij NAC, Monsalve en Azzagari strijden om een plek op het middenveld

,,Als jongere trainer had ik daar moeite mee, omdat jongens goed trainden. Nu heb ik daar geen enkel probleem mee. Harde keuzes maken, dat hoort nu eenmaal bij mijn werk. Ik moet het wel monitoren. Als iemand op de bank de uitstraling heeft dat het hem niks meer interesseert, komt hij op de tribune terecht.”

Hyballa begroette deze week het herstelde trio Luka en Ivan Ilic en Othmane Boussaid op het trainingsveld, alleen Colin Rösler (achillespees) is nog geblesseerd. Ivan Ilic en Boussaid beginnen in Nijmegen op de bank, Luka Ilic valt nog buiten de wedstrijdselectie

Van der Gaag

Verder keert Pele van Anholt terug in het elftal als linksback, deels ook omdat Javier Noblejas nog niet klaar is voor een hele wedstrijd. Roger Riera verhuist naar het centrum waar hij herenigd wordt met Jan Paul van Hecke. Dat betekent dat aanvoerder Nacho Monsalve met talent Yassine Azzagari op het middenveld strijdt om een plek naast verbindingsman Thom Haye. ,,Nacho of Yassine; dat is nu de keuze die ik moet maken.”

Volledig scherm Monsalve en Van der Gaag. © BSR Agency

Voorin houdt de trainer naar verwachting vast aan Finn Stokkers met daarachter Arno Verschueren, Mounir El Allouchi en op links Jordan van der Gaag, de enige linksbenige speler van het huidige basiselftal. El Allouchi op links is geen optie, zegt Hyballa. ,,Ik zie Mounir als middenvelder, op de training heb ik hem ook niet zoveel getest als linksbuiten. En ik vertrouw op Jordan, hij maakt stappen. Daarbij, wij hebben geen linkspoot. Wij komen niet bij de achterlijn. Daarom komen we veel te veel in breedtepassen en tiki-taka. Daar word ik zo moe van, dat probeer ik eruit te krijgen. Het team heeft iemand nodig die in stresssituaties met links een bal voorgeeft.”

Asociaal

Het weerzien met NEC, Hyballa werd in het seizoen 2016/2017 een wedstrijd voor het einde van de reguliere competitie ontslagen, wil hij niet groter maken dan het is. ,,Nijmegen is een leuke stad, NEC een mooie club. Maar tegen het einde van die tien maanden heb ik de slangenkuil meegemaakt. Asociaal; soms voelde ik me echt alleen. Ik schud vrijdag twee of drie handen meer dan normaal het geval is en verder ga ik gewoon De Goffert in.”

Hyballa houdt vrijdag in zijn achterhoofd geen rekening met Feyenoord volgende week in de halve finale van de KNVB-beker. ,,Wel zeg ik: wie goed speelt tegen NEC, heeft een grote kans om tegen Feyenoord te spelen. Laten we eerlijk zijn; daar wil iedereen bij zijn. Iedereen is gemotiveerd voor die wedstrijd en heel Nederland kijkt. Als je alles geeft en goed speelt, kan je jouw ticket misschien alvast pakken.”