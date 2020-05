Van Anholt over Amerikaanse politie: ‘Je hebt geluk dat ik een donkere agent ben, anders was er op je geschoten’

De 29-jarige rechtsback van NAC deelt zijn ervaringen op LinkedIn na het zien van de beelden waarop duidelijk zichtbaar is hoe een agent in de stad Minneapolis minutenlang zijn knie in de nek van een ongewapende man legt. De man is op weg naar het ziekenhuis overleden. De vier betrokken agenten zijn ondertussen ontslagen.

Van Anholt over een voorval waar hijzelf bij betrokken was uit de tijd dat hij in Los Angeles woonde: ‘Destijds toen ik in LA(VS) woonde en een fout had begaan tijdens het rijden werd er mij verzocht te stoppen. Oke ik weet niet wat er in me op kwam maar ik stapte direct uit. Er werd een pistol gepakt en moest DIRECT weer instappen.. na mijn papieren te hebben laten zien zei de politie agent LETTERLIJK: “Je hebt geluk dat ik een donkere agent ben anders was er op je geschoten!!’