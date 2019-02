Van Anholt baalt: ‘Het lijkt misschien alsof we het laten lopen, maar dat is niet zo’

Ajax speelde laconiek de eerste helft en dat had NAC af kunnen straffen. ,,We krijgen via Kastaneer en mijzelf vanuit de counter goede kansen. Eentje daarvan moet er gewoon in”, vindt Van Anholt. Die zag dat de doelpunten in de tweede helft wel heel makkelijk vielen. Hij geeft de credits aan Ajax. ,,De eerste helft kwamen de ballen bij hen net niet aan en dan ziet het er heel makkelijk uit als dat de tweede helft wel het geval is. Het lijkt misschien alsof we het laten lopen, maar dat is niet.