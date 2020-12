Vaderschap verandert NAC-doelman Olij: ‘Als ik thuis die kleine vast heb, is alles weer oké’

Sinds half oktober mag Olij zich vader noemen en dus staat 5 december natuurlijk in het teken van pakjesavond. ,,Hij krijgt er natuurlijk niet veel van mee, maar het is mooi dat we zijn eerste sinterklaasfeest kunnen vieren. Dat gaan we lekker, intiem, met z'n drie doen.”

Hij geniet van het vaderschap. ,,Je merkt gewoon dat er buiten het voetbal om iets veel belangrijkers is. Daarin ben ik wel veranderd. Een stukje waardering voor het leven. Ik ben veel volwassener geworden. Alles wat je doet staat in het teken van je familie, je vrouw en de kleine”, omschrijft hij hoe hij is veranderd sinds de geboorte van Noah Quinten.

De tijdens de wedstrijd zo drukke Olij is thuis de rustige vader. ,,Er is een heel groot verschil tussen hoe ik op de club ben en hoe ik thuis ben. Dat kan iedereen beamen. Zeker Chiel (Kramer, red.). Hij sliep regelmatig bij ons na wedstrijden. Als ik thuis ben, komt er een stukje rust en kun je de wedstrijd naast je neerleggen. Natuurlijk ben ik wel gefrustreerd als we verloren hebben, maar dat is dan op de club. Als je thuis die kleine weer vast hebt is het allemaal oké.”

Deze week moesten Olij en co het teleurstellende gelijkspel tegen TOP Oss zien te verwerken om toe te werken naar de wedstrijd tegen FC Dordrecht van zondagavond. ,,We hebben besproken wat er beter moet, maar we moeten er niet te lang in blijven hangen want er is nog niks verloren. Het moge duidelijk zijn dat het veldspel beter moet. Beter tot kansen komen, maar ook beter aanvallen en verdedigen. Hoe doe je dat? Eerst zitten en aangeven wat er beter kan en dan met elkaar trainen. Hopelijk laten we dat morgen al zien.”

Volledig scherm NAC-doelman Nick Olij © BSR Agency