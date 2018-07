Vader en zoon bij NAC: 'Voor de buitenwacht meer een thema dan voor Jordan of voor mij'

,,Er moet een verschil zijn tussen de onder 19 en het eerste, dat is overigens geen wanklank richting de trainers of opleiding. Ik vind gewoon dat ze moeten ondervinden wat het is om prof te zijn”, zegt de NAC-trainer. ,,Wanklanken zijn er altijd, maar in grote lijnen was het prima de afgelopen week. Zeker voor de jonge jongens is er goed naar de arbeidsrustverhouding gekeken, omdat zij er vaak onbevangen instaan en volle bak gaan.”

Vader en zoon

Een van de jonkies die uitgetest werd, was is Jordan van der Gaag, zoon van Mitchell van der Gaag. Senior noemt het raar en tegelijk apart. Het is een beetje zoeken, zegt hij. ,,Zowel voor hem als voor mij. Het ligt nogal nauw, zeker in een kleedkamer. Aan de andere kant moeten we hem beoordelen op zijn kwaliteiten. Hij maakt onderdeel uit van de groep, zoals meer jongens. Hij is gewoon een van de spelers. Ik denk dat het voor de buitenwacht meer een thema is dan voor Jordan en voor mij. Kwaliteit moet altijd leidend zijn. Evenals met de huurlingen van City, waar we het al vaker over hebben gehad.”