Umar heeft het naar zijn zin in Breda, maar moet eerst terug naar Rome

Sadiq Umar meldt zich bij de start van het nieuwe seizoen in Rome, waar hij het laatste traject van zijn herstel (scheenbeenkwetsuur) zal volgen. Dat zegt zijn zaakwaarnemer. De spits heeft aangegeven het naar zijn zin te hebben in Breda, maar moet, evenals het half dozijn huurlingen van Manchester City, eerst in overleg met zijn club AS Roma wat betreft zijn toekomst.

Angeliño

Wie sowieso niet terugkeert naar Breda is Jose Angeliño. De Spaanse linksback heeft genoeg opties, maar heeft op dit moment een lichte voorkeur voor een terugkeer naar Nederland. Evenals in de winterstop zijn PSV en Ajax serieus in de markt voor Angeliño die, mocht hij een keuze moeten maken, het liefst naar de landskampioen van Nederland zou vertrekken. Hij heeft bij Manchester nog een contract voor twee jaar. De technische leiding van de Engelsen is echter niet overtuigd van zijn verdedigende kwaliteiten, hoewel Angeliño in de laatste fase van het seizoen ook op dat terrein zichtbaar progressie heeft geboekt in vergelijking met de aanvangsfase van de competitie.