'Uitverkocht' NAC gaat tegen landelijke trend in

Grote kans dat zondag opnieuw het bordje uitverkocht voor de deur hangt. Ook als, met alle respect, het bescheiden Excelsior de tegenstander is en de resultaten tegenvallen, laten de supporters NAC nimmer in de steek. In tegenstelling tot de landelijke trend dat meer dan de helft van de eredivisieclubs met dalende toeschouwersaantallen kampt, is NAC populairder dan ooit tevoren.

Uit een maandag gepubliceerd onderzoek over de laatste vijf seizoenen van het nieuws- en actualiteitenprogramma ‘EenVandaag’ blijkt dat ‘bij tien van de huidige eredivisieclubs’ de stadions minder vol zitten. EenVandaag stelt dat sprake is ‘van een leegloop’. Niet bij NAC en dat is bijzonder om te zien, hoewel de hunkering naar de eredivisie na twee jaar eerste divisie groot was en de hoge bezettingsgraad (meer dan 90 procent) daarmee voor een groot deel verklaard is.

300 minuten zonder thuisdoelpunt

Volledig scherm Rai Vloet nadat hij scoorde tegen FC Groningen. © Pro Shots Dan is het wrang dat ‘de Parel van het Zuiden’ in het Rat Verlegh Stadion op de kop af 300 minuten, ofwel vijf uur, niet heeft gescoord, de twee goals van Rai Vloet op 16 september waren de laatste wapenfeiten. Die 2,5 maand van droogte is overigens een iets vertekend beeld, omdat NAC in die periode slechts drie keer thuis speelde: ADO Den Haag (0-1), PEC Zwolle (0-2) en Ajax (0-8). Noemenswaardig is daarentegen wel dat de laatste vijf doelpunten allemaal op vreemde bodem vielen; Feyenoord (0-2), FC Utrecht (2-2) en Heracles (2-1).

Met een gemiddelde van 18.530 bezoekers over de eerste zes thuiswedstrijden (PSV, Sparta, FC Groningen, ADO den Haag, PEC Zwolle en Ajax) is NAC, FC Utrecht staat op 18.895, bijna de zesde club van Nederland. Niet eerder trok NAC zoveel bekijks in het eigen stadion. De spelers zijn hun loyale fans een klein succesje ondertussen wel verschuldigd.

Slechts presterende thuisploeg