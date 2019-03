Uitslag poll: ‘Ruud Brood moet seizoen afmaken als hoofdtrainer van NAC’

Grote favoriet bij de stemmers is Ruud Brood. Hij kreeg ruim 46 procent van de stemmen en is daarmee met afstand de meest aangeklikte optie. Brood was in het verleden vaker bij NAC in beeld als trainer. In 2006, 2010 en 2014 waagde de Bredase club tevergeefs een poging. Nu is hij wel beschikbaar: sinds zijn vertrek als assistent van PSV vorige zomer is hij werkloos. De bezoekers van deze site zien het wel zitten.