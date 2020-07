Uitgeleende NAC-doelman Karol Niemczycki doet het goed in Polen

Karol Niemczycki kent een goed seizoen op het tweede niveau in Polen: in een derde van de wedstrijden is hij niet gepasseerd.

Terwijl NAC met drie keepers toewerkt naar de oefencampagne (24 juli wordt tegen BSC afgetrapt voor het nieuwe seizoen) hield de verhuurde doelman Niemczycki gisteren voor de elfde keer de nul in de Poolse eerste divisie.

Wie de prestaties van de 21-jarige Niemczycki langs de meetlat legt, ziet dat de sluitpost een goed jaar draait bij Puszcza Niepolomice. In dertig competitieduels heeft hij elf keer zijn doel schoon gehouden. De clean sheet gisteren tegen Belchatow was zelfs zijn derde in drie wedstrijden in een tijdsbestek van negen dagen. Zaterdag staat de laatste speeldag op het programma. De kans op deelname aan de play-offs is door het doelpuntloze gelijkspel verkeken voor Niepolomice dat zevende staat in de Fortuna 1 Liga.

Dat Niemczycki, die in zijn geboorteland Polen zijn eerste volledige seizoen als eerste keeper doormaakt, naar NAC terugkeert voor het aankomende coronaseizoen, is desondanks niet waarschijnlijk. Trainer Maurice Steijn heeft de doelmannen Nick Olij, Bart Verbruggen en Chiel Kramer tot zijn beschikking. Als Olij, voor wie de lichte belangstelling uit de eredivisie is afgevlakt, besluit te blijven, is de keepersgroep rond.

Of Niemczycki wordt voor de tweede keer verhuurd of hij wordt verkocht. De Poolse jeugdinternational tekende in 2018 een vijfjarig contract in Breda. Na de invalbeurt van vijf minuten op 6 mei 2018 tegen FC Twente en zijn basisplaats op 25 augustus van datzelfde jaar tegen Excelsior, speelde hij geen enkele officiële wedstrijd meer in de hoofdmacht van NAC.