Uitgeblust NAC vraagt om een ingreep

NAC-trai­ner Brood: ‘Heb voldoende dingen gezien waar we ons aan kunnen vasthouden, het is niet zo negatief allemaal’

0:29 ,,In de laatste seconde bal op de paal..., dan zit het ook niet mee.” Ruud Brood baalt van de 1-2-nederlaag tegen Jong Ajax. Voor de camera van FOX Sports is hij strijdbaar. ,,Het is niet dat iemand bij de pakken gaat neerzitten. De spelers tonen steeds veerkracht.”