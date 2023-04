Uitblinkers Ómarsson en Garbett helpen NAC aan uitstekende generale voor derby met Willem II

NAC kan met vertrouwen toewerken naar de derby tegen Willem II van volgende week. Thuis tegen FC Den Bosch leidden twee perfecte aanvallen een eenvoudige zege in: 2-0. In de hoofdrollen: Elías Már Ómarsson en Matthew Garbett.

De knappe zege op bezoek bij VVV-Venlo had voor vertrouwen gezorgd in het Bredase kamp. In de laatste fase van het seizoen moet het ticket voor de play-offs worden veiliggesteld en op het programma staan nog enkele zware wedstrijden tegen clubs hoog op de ranglijst. Eerst moest nog FC Den Bosch worden verslagen.

Dat ging nog niet zo eenvoudig. Het was een uur lang vrij stroperig en het postbodevoetbal ging in een te laag tempo. NAC was beter dan FC Den Bosch, de nummer achttien bracht helemaal niks in. Kansjes waren er wel voor de thuisploeg. Zo schoten Boyd Lucassen en Aimé Omgba een paar keer zwak op doel en was dat het wel voor de eerste helft.

Peter Hyballa had zijn succesvolle elf van tegen VVV laten staan. Hij hield het vertrouwen en voerde in de rust geen wissels door. In de tweede helft gaf NAC gas bij. Uiteindelijk was het de uitblinker van vorige week die opnieuw de hoofdrol opeiste. Op een soortgelijke manier scoorde hij. De voorzet was deze keer niet van Lucassen, maar van Matthew Garbett, maar de vooractie van Elías Már Ómarsson was identiek en weer schoot hij knap raak: 1-0. Zijn zesde goal in de laatste vijf wedstrijden.

Drie minuten, twee goals

Drie minuten na die eerste treffer op het uur was het weer raak. Aan de basis van de 2-0 stond opnieuw Ómarsson, door zijn coach omgedoopt tot de IJslandse ijsbeer. Hij gaf de bal mee aan Jort van der Sande en de spits bood Garbett een niet te missen kans. Doelpunt en een assist voor de Nieuw-Zeelandse uitblinker.

Het eerste schot op doel van de bezoekers kwam na 78 minuten. Tekenend voor de tegenstand die NAC kreeg. Even gas geven was genoeg. Volgende week wacht de derby tegen Willem II. NAC en Breda lijken er in ieder geval klaar voor.

Opstelling NAC: Kortsmit; Vet, Martina, Mac Nulty; Lucassen, Garbett (80. Agougil), Staring, Omgba (74. Banzuzi), Wernersson (74. Besselink); Van der Sande (80. Boere), Ómarsson.

