Uitblinker Schouten kan stunt NAC nauwelijks bevatten: ‘Voorbeeld van cupfighters’

Schouten miste in de openingsfase nog een opgelegde kans, maar maakte die misser ruimschoots goed door de assist voor de openingstreffer te verzorgen en later eigenhandig de voorsprong te verdubbelen. ,,Ik schrok een beetje van die gemiste kans, maar gelukkig is het helemaal goedgekomen. Die goal zat er lekker in. Ik dacht ik ga 'm geven aan Stokkers, maar iemand liep met hem mee en toen dacht ik: nu ga ik zelf.”

Het bleek de opmaat naar een onvergetelijke bekeravond voor NAC. Oussama Idrissi bracht de spanning nog even terug, maar Javier Noblejas maakte kort voor tijd aan alle onzekerheid een eind. ,,Lekker, ik kan niet anders zeggen. We weten echt niet wat er aan de hand is...”, stamelde de in Alkmaar geboren en getogen Schouten voor de camera van FOX Sports.

‘Altijd een kans’

,,Je hebt altijd een kans. Ik denk ook dat de verschillen tussen de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie niet altijd heel groto zijn. Natuurlijk zit er een verschil tussen AZ en NAC, maar er is altijd een kans en we hebben er eigenlijk vanaf het begin in geloofd. En je ziet het, we zijn echt he voorbeeld van cupfighters.”

In de halve finale van de KNVB-beker neemt NAC het op tegen de winnaar van het duel tussen sc Heerenveen en Feyenoord.