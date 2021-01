Uitblinker Fiorini wordt beloond voor opofferingen: ‘Het was zwaar, maar ik speel nu en daarvoor ben ik hier’

VIDEONa vier wedstrijden op rij in de basisopstelling van NAC lijkt Lewis Fiorini zijn plek te hebben veroverd. De piepjonge huurling van Manchester City drukt zijn stempel op het spel en drukt dat uit in rendement. Ondanks wat opstartproblemen heeft de middenvelder zijn draai gevonden.

,,Ik ben gelukkig", zegt de vrolijke Schotse jeugdinternational. Een uitstekend optreden tegen Excelsior (0-3) leidde het jaar in. ,,Een doelpunt, assist, het elftal van de week. En ook nog winnen. Afgelopen zondag was een perfecte wedstrijd om het jaar mee te beginnen.”

Hij heeft de schroom van zich afgegooid. Fiorini spreidt steeds meer van zijn kwaliteiten tentoon. ,,Ik ben naar NAC te komen om te ruiken aan het echte voetbal. Maar de start was moeilijk en ik was aan het worstelen. Nu heb ik eindelijk het gevoel dat ik in de ploeg gekomen ben. Ik voel me comfortabel en speel veel. En dat is waarom ik hier ben.”

Beloond voor opofferingen

,,Ik ben nog zo jong. En voor het eerst weg bij vrienden en familie”, legt de olijke middenvelder uit. ,,Ik leer bijvoorbeeld hoe ik mijn appartement moet onderhouden. Dat was in het begin moeilijk. Maar inmiddels ben ik gewend en kan ik me focussen op het voetballen.”

In een periode waar de intelligente lockdowns om de oren vliegen, is het sowieso lastig aarden in een andere leefomgeving. ,,Buiten voetbal is er gewoon niet veel te doen. In mijn vrije tijd ben ik thuis. Liggend op de bank. Corona maakt het niet makkelijk en zwaar, maar nu krijg ik de beloning voor de opofferingen die ik heb gedaan.”

,,Nu moet ik zorgen dat ik in het team blijf”, antwoord Fiorini op de vraag wat zijn volgende doel is. ,,En meer invloed krijgen op ons spel. En het rendement omhoog: doelpunten maken en kansen creëren.”

Druk op Almere City opvoeren

Ondanks dat Almere City de eerste seizoenshelft weg is geslopen en de kloof acht punten is, gelooft iedereen bij NAC nog altijd in een directe promotieplaats. ,,Dat is het doel, ja. Het gat dichten. Het is acht punten, maar we treffen ze over drie weken...”

,,Nu moeten we de druk op ze houden”, sluit Fiorini zijn enthousiaste betoog. Te beginnen bij Roda JC vrijdagavond. ,,Wij moeten blijven winnen. En niet naar anderen kijken. Als we dat dan drie keer doen en Almere hier komt, gaan we ze verslaan.”

Volledig scherm Lewis Fiorini zet namens NAC aan voor een dribbel tegen Excelsior. © BSR Agency