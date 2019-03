Twijfelachtig clubrecord Van der Gaag, VVV voorbeeld dat NAC moet volgen

NAC houdt schade beperkt bij koploper PSV: 2-0

9 maart Op het moment dat NAC stiekem denkt aan de gelijkmaker en dagdroomt over een stuntje, schiet Donyell Malen alle hoop aan diggelen. Zeventig minuten lang houdt het PSV bij, daarna is het over en sluiten. De 2-0 in Eindhoven, een uitslag die meevalt, is de zesde nederlaag voor NAC in dit kalenderjaar en de zesde keer dat het zonder doelpunt blijft.