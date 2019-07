Tweede keeper gewenst voor NAC

Als hij de bal zomaar in de voeten van de tegenstander schuift, smoest het sportpark over hem. Want wie is hij? Is dat echt de tweede keeper van NAC? Wat nu als nummer 1 Nick Olij om wat voor reden dan ook een keer wegvalt, wat dan? Custers wordt gered door de paal. Op het kwartier is de 19-jarige doelman het antwoord schuldig op een keiharde kopbal, NAC verliest met 0-1 van Lokeren.