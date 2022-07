Trouwe sponsor krijgt plekje op het NAC-shirt

Commercieel manager Eric Matijsen meldt daarom trots dat voor het eerst in drie jaar de plek onder het rugnummer is vergeven aan een betalende sponsor. Geheel in lijn met het beeld dat de sponsoren, doorgaans verstokte NAC-supporters, geloven in de toekomst van NAC. Volgende week hoopt de aanstaand nieuwe eigenaar NAC=Breda groen licht te krijgen van de licentiecommissie van de KNVB.