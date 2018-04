Trotse Sporsklede: 'Dit zegt veel over het karakter dat we hebben'

Fabian Sporkslede wandelde in de zomer van 2016 als testspeler binnen bij NAC. Zondag verliet het veld als verdediger die 'zo goed als zeker' de finish heeft gehaald in de eredivisie. ,,Als ik terugdenk aan waar het elftal en ik vandaan komen, ben ik trots", zei de back na afloop van het met 3-0 gewonnen duel met Heerenveen.

Met Mounir El Allouchi, Gianluca Nijholt en Arno Verschueren behoort hij tot de vier spelers die er begin vorig seizoen ook waren toen ze met NAC voor de taak stonden om te promoveren naar de eredivisie. ,,Als je je dan na de promotie ook weet te handhaven in de eredivisie, wil dat zeggen dat je naar behoren hebt gepresteerd. Met dit elftal hebben we dit seizoen ups en down meegemaakt. Maar als je kijkt naar de manier waarop we thuis wedstrijden hebben gewonnen en naar het spel dat we bij vlagen hebben gespeeld, dan hebben we als team laten zien dat we hier thuishoren."

Karakter

Trainer Stijn Vreven refereerde volgens Sporkslede in de kleedkamer nog maar eens aan het avontuur dat vorig jaar begon in de vermaledijde eerste divisie. ,,Hij zei dat we er toen ook moesten staan op het einde. We stonden er. Nu moesten we er weer staan. Dat zegt veel over het karakter van de ploeg. "