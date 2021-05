Trotse NAC-trainer Steijn: ‘Dit is een heel mooie groep bij elkaar’

videoTrots was het woord dat Maurice Steijn meerdere keren in de mond nam na de thriller in de halve finale van de play-offs tegen FC Emmen (1-1, 3-4 na strafschoppen). ,,Trots op hoe mijn ploeg gevochten heeft. Op hoe we dit met z'n allen hebben bereikt.”

,,Dat tegen een tegenstander die in de laatste reeks wedstrijden alleen van Ajax (en FC Groningen, red.) verloren heeft. Ik heb Emmen vorige week gezien tegen VVV, daar hadden ze wel met 8-0 kunnen winnen. Ik vind dat we het prima gedaan hebben”, aldus de trainer.

Het begin was goed. ,,Een hartstikke goeie veldgoal. Goede pass van Thom Haye, goede aanname van Ramon Hendriks en Lex Immers die voor z'n man komt en de goal maakt.” Daarna nam Emmen de overhand, maar zonder tot heel grote kansen te komen. ,,In de tweede helft is het billen knijpen. Op gegeven moment maken ze toch die goal. Daarna kom je er moeilijk meer onderuit.”

Vertrouwen

,,Het was een kwestie van tegenhouden, we hielden geen bal meer vast. Met het uitvallen van Ramon Hendriks, kun je misschien zeggen: zet er een spits bij. Maar het zat er niet meer in. Het was tegenhouden en gokken op penalty's.” Die kwamen er. En die ging Steijn, hoe gespannen ook, met vertrouwen tegemoet. ,,De vijf die er stonden hadden op de laatste trainingen niet gefaald. En Nick Olij kan prima een penalty pakken. Ik had heel veel vertrouwen.”

Trots

Hij kreeg gelijk. Olij werd de grote held, Mounir El Allouchi schoot de beslissende strafschop binnen. ,,Als je dan de blijdschap ziet... Het is een heel mooie groep bij elkaar. Ik ben trots op hoe we dit met z'n allen hebben bereikt, we zijn van ver gekomen. Dit is de 40ste wedstrijd van het seizoen, ik ben ook trots op mijn medische staf: iedereen is topfit.”

Zondag moet NAC in eigen huis tegen NEC de klus klaren. Voor eigen supporters. ,,Dat is het ideale scenario. Thuis, eindelijk met een deel van de supporters. Dat is wat je wil. Daarvoor ben ik naar NAC gekomen. Maar we moeten ook realistisch zijn. NEC heeft met speels gemak gewonnen van Roda JC en is een geduchte tegenstander.”

Bekijk hier het interview: