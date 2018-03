Trefzekere Ambrose voltooit bijzondere trilogie

NAC behaalt historische dubbel op Feyenoord

0:41 Winnen van Feyenoord is mooi, winnen in De Kuip is geweldig, winnen in Rotterdam (0-2) en winnen in Breda (2-1) in een tijdsbestek van een half jaar is grandioos, buitengewoon. Alles wat nooit eerder lukte, lukt nu wel. NAC wint in het seizoen 2017/2018 twee keer van Feyenoord, een historische prestatie.