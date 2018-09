Trainer Van der Gaag: 'Smulders een van de redenen geweest om voor NAC te kiezen'

,,Ik ben hier pas drie maanden, maar het is geen moment rustig geweest. Vanaf de voorbereiding eigenlijk al. Het opwachten van de spelersbus heb ik als trainer nooit meegemaakt, wel als speler van FC Utrecht. Uiteindelijk is het een goed gesprek geweest. We hebben kleur bekend en zijn met z’n allen naar buiten gegaan en ons onder de supporters gemengd. Dat is ook NAC. Binnen is met een kleine afvaardiging gesproken. Sommige doen dat op een aparte wijze, andere op een prima manier. Maar altijd met respect. Supporters zijn niet blind voor wat er speelt. Goed is goed, slecht is slecht.”

Drie-eenheid

Van der Gaag is amper bekomen van het nieuws dat technisch directeur Smulders op non-actief is gezet en algemeen directeur Goetzee uit eigen beweging is opgestapt. ,,We hebben een slechte competitiestart en liggen uit de beker; dat trek ik me enorm aan. Een van de redenen om naar NAC te komen, is Hans geweest. En dan gebeurt dit. Ik heb gesprekken gevoerd met Justin en met Hans. Dat zag ik als een drie-eenheid. Van die drie-eenheid is alleen de trainer nog over. Ik heb altijd gezegd dat je met mensen moet samenwerken die ergens voor staan. Dat valt nu weg. Alles heeft met resultaat te maken. Dat hebben we nog niet voor elkaar gekregen. Dat is het meest pijnlijke van deze situatie. Normaal is de tendens dat de trainer de schuldige is. Ik vind dat het vertrek van Hans op korte termijn niks oplost. Het zou raar zijn als ik mijn standpunt of mening daarin zou veranderen.”