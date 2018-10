Trainer Van der Gaag over late opleving NAC: 'Weet niet wat het is en wat ik daarvan moet vinden'

Geduldig legt de trainer van NAC voor vier verschillende camera’s in gesprekjes van drie tot vijf minuten uit dat het ook voor hem lastig is om te duiden waarom zijn elftal zich zo apathisch en weinig daadkrachtig over het veld beweegt. ,,We hebben het continu gehad over voetballen, want alleen verdedigen gaat het bij ons ook niet worden. We waren alleen bij een resultaat gebaat. Ondanks dat de negatieve serie blijft, zie ik aanknopingspunten en heb ik er nog vertrouwen in. Wij moeten de positieve dingen blijven zien.”

Teleurgesteld is hij in de verkeerde keuzes die zijn spelers maken. De toegekende strafschop aan FC Utrecht, dat NAC met 2-1 verslaat, in de blessuretijd van de eerste helft was vanzelfsprekend geen strafschop. Toch steekt Van der Gaag in eerste instantie de hand in eigen boezem. ,,We moeten slimmer zijn als er nog twintig seconden te spelen is. De bal moet naar Karol Mets en dan naar voren, nu leiden we zelf onnodig een counter in waaruit de penalty komt.”

Verwijten