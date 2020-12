Trainer Steijn met goed gevoel de kerst in: ‘Ik heb weer het NAC gezien van de eerste zes wedstrijden’

,,Als we niet hadden gewonnen was de achterstand op de tweede plek, die recht geeft op promotie, nu elf punten”, zegt hij in de wetenschap dat het verschil voorafgaand aan de wedstrijd acht punten was. Almere City komt zondag pas in actie en kan de voorsprong - nu vijf punten - terug brengen tot acht. ,,Dat is een behoorlijke achterstand. Maar je speelt ook tegen een concurrent, een uitstekend voetballende ploeg, dus dit is voor het gevoel en de moraal heel goed. Niet alles was even goed, ik vond ons de eerste twintig minuten erg sterk, maar ik heb weer het NAC gezien van de eerste zes wedstrijden. Strijdbaar. Dus ik ga met een goed gevoel de kerstdagen in.”

Voorbereiding

,,Met gemengde gevoelens”, antwoordt Steijn op de vraag hoe hij terugkijkt op de eerste seizoenshelft. Zeventien wedstrijden gespeeld: tien gewonnen, twee gelijk en vijf verloren. ,,Ik ben hier naartoe gekomen met heel veel zin om voor deze schitterende club te werken. In de voorbereiding kregen we wat tegenslagen te verwerken, de twee beste spelers gingen weg: Jan Paul van Hecke en Arno Verschueren. We hebben heel veel spelers benaderd die niet wilden komen. Uiteindelijk zijn we standvastig gebleven en hebben we toch een behoorlijk elftal op de been gekregen.”

De start was uitstekend. De eerste zes wedstrijden werden allemaal gewonnen. ,,Die eerste duels waren hartstikke goed, maar dan krijgt vijftig procent van de selectie corona en dat heeft heel lang na gesudderd. Zelfs in de wedstrijden die we daarna wonnen, heb ik geen topfit elftal gezien. Tegen Volendam vond ik ons weer sterk in de duels, krachtig. Dat geeft een goed gevoel voor 2021.”

Onoverwinnelijk

De hoop op directe promotie heeft de trainer nog niet opgegeven. ,,De eerste zes wedstrijden zag ik iets onoverwinnelijks in de ploeg. We weten wat ons daarna is overkomen, maar we willen nog steeds voor promotie spelen. Vandaag heb je gezien dat we daartoe in staat moeten zijn", vertelt hij na de laatste wedstrijd voor de winterstop, een week voor de feestdagen.

Wat er deze kerst op het menu staat is voor Steijn nog een raadsel. ,,Dat regelt mijn vrouw altijd. Ze is al druk in de weer om allerlei gangen voor te bereiden. Ontbijt, lunch en avondeten. Dat komt elk jaar weer goed.”

Volledig scherm Maurice Steijn © BSR Agency