Trainer Steijn krijgt kippenvel van NAC-supporters

video El Allouchi over veldspel NAC: ‘Heel degelijk, niet geweldig, maar hier kunnen we op gaan bouwen’

4 mei Mounir El Allouchi sprak van een probleemloze avond tegen NEC. ,,Al kregen zij in de eerste tien minuten een enorme kans, als die er in gaat, wil ik het nog wel eens zien. Maar daarna zijn we wakker geschrokken en hebben we een heel degelijke overwinning behaald.”