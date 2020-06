Trainer Peter Hyballa openhartig over sportief beleid: 'NAC is geen sociëteit of opvanghuis'

Bruisend van energie kwam Peter Hyballa begin dit jaar naar NAC, vijf maanden later is alles anders. Interim-trainer Willem Weijs kwam in conflict met de club, meldde zich ziek en vertrok. Beoogd assistent Rogier Molhoek ging op eigen verzoek terug naar de jeugd. Algemeen directeur Luuc Eisenga werd vervangen door Mattijs Manders, terwijl keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar is opgevolgd door Gábor Babos. En tussen Hyballa en technisch manager Tom Van Den Abbeele botert het allerminst.