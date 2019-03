Trainer Mitchell van der Gaag staat er alleen voor bij NAC

Wanorde en slecht management in de top leiden bij NAC tot anarchie op de werkvloer. Rebellerende spelers als Mikhail Rosheuvel en Karol Mets zoeken de grens van het toelaatbare op, in de wetenschap dat trainer Mitchell van der Gaag amper rugdekking heeft. ,,Kijk naar de situatie waarin wij verkeren: spelers denken nu ruimte te hebben. Want bij wie moeten we zijn? Wat gaan we doen? Daar hebben wij ook mee te doen”, zegt Van der Gaag.