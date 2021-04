Trainer Maurice Steijn: ‘Alles rondom NAC is momenteel negatief, ik mis het wij-gevoel in Breda’

De Gegenpres­sing Podcast | Onvoorwaar­de­lij­ke liefde NAC-supporters, gangmaker Bilate en ongeruste John Peek luidt noodklok

29 maart In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof de actualiteit rondom NAC. In aflevering 39 is John Peek te gast. De iconische voorzitter uit de jaren ‘90 uit zijn zorgen.