Trainer die haaks staat op de uitbundigheid van NAC verlost zichzelf

‘We moeten oorlog maken, maar dit? Dit kan niet’

18 maart Met zijn handen op zijn hoofd tuurt Mitchell te Vrede in de middencirkel voor zich uit als Pele van Anholt een strafschop veroorzaakt waaruit FC Utrecht vlak voor rust op 0-2 komt. De topscorer, die in 2019 droog staat, weet dan dat het klaar is. ,,Ik voel me machteloos. Het lukt niet.”