Trainer De Graaf voelt vertrouwen bij NAC: ‘Intern tevreden over onze werkwijze’

,,Ik weet dat ze intern tevreden zijn over onze werkwijze en de ontwikkeling die voornamelijk de jonge spelers maken.” Met ze bedoelt De Graaf nadrukkelijk algemeen directeur Mattijs Manders en hoofd jeugdopleiding Eric Hellemons. ,,Het is een moeilijke situatie, want ze moeten het wel wegleggen bij de raad van commissarissen", zegt De Graaf als het over zijn toekomst gaat. Vorig jaar tekende hij een contract voor één jaar. Ook hij leeft dus in onzekerheid. ,,Vanuit de spelersgroep en mijn eigen staf heb ik het gevoel dat iedereen tevreden is. Ondanks dat jongens teleurgesteld zijn als ze niet spelen.”