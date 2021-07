Trainer De Graaf over mogelijke versterkingen: ‘Hopen dat we snel nieuws kunnen brengen’

Cannoniere Van Hooijdonk krijgt warm welkom van Bologna FC

3 juli Hij vertoefde al een aantal dagen in het bezienswaardige Bologna, is zonder problemen de medische keuring doorgekomen en zaterdagochtend officieel gepresenteerd als nieuwe speler van Bologna FC. In bijzijn van zijn familie zette Sydney van Hooijdonk zijn handtekening onder een vierjarige overeenkomst.