Trainer Brood in aanloop naar eerste ‘Avondje NAC’: ‘Niet bang zijn om fouten te maken en genieten van entourage’

,,Niet bang zijn om fouten te maken en zeker ook genieten van de entourage in het stadion.” Dat is wat Ruud Brood zijn spelersgroep meegeeft voor het eerste ‘Avondje NAC’ van dit seizoen vrijdag (20.00 uur) met Helmond Sport als genodigde. ,,Zo’n eerste thuiswedstrijd heeft invloed op de mentale gesteldheid omdat een speler het goed wil doen.”

Alle randzaken zoals de verhoging van de bierprijs in het Rat Verlegh Stadion, de Bredase invasie in Volendam en de oplaaiende discussie over het niet aanbieden van een livestream door Fox Sports voor de duels van NAC: het is niet of nauwelijks aan de trainer besteed. ,,Het zit op mijn harde schijf. Ik weet wat er speelt en de club is er druk mee bezig. Maar een dag voor de wedstrijd richt ik mij puur op de wedstrijd. Ik heb het druk zat met mijn eigen selectie.”

Dogan

Brood heeft aanvaller Huseyin Dogan kunnen verwelkomen. ,,Hij zit net weer bij de groepstrainingen. Met de medische staf bekijken we iedere dag hoe hij er fysiek gezien voorstaat. Ik wil eerst de reactie afwachten morgenochtend”, zegt de trainer over de status van Dogan. Reservedoelman Chiel Kramer is er nog niet bij tegen Helmond Sport waardoor Sem Custers als vangnet dient voor Nick Olij.

Noblejas

Afwezig is ook Javier Noblejas. Er wordt secuur omgesprongen met de Spaanse linksback die maandag zijn entree maakte bij Jong NAC. ,,Belangrijk is dat hij minuten gaat maken, want dat hij een achterstand heeft, is ook duidelijk. Lang geleden dat hij een wedstrijd heeft gespeeld, hoewel we dat niet moeten overschatten. Het gaat meer om het fysieke, kan hij het volhouden? Daar zijn we druk mee bezig.”

De verwachting is dat Brood vasthoudt aan het elftal dat in Dordrecht (0-2-zege), met name de eerste helft, een uitstekende indruk achterliet. Helmond Sport, met de NAC-huurlingen Daan Klomp en Diego Snepvangers, mist rechtsback Guus Joppen die geschorst is vanwege een rode kaart vorige week in het treffen met FC Volendam (1-1).